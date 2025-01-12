Витрати Росії на війну можуть перевищувати воєнний бюджет вдвічі та потенційно обвалити економіку

Російські воєнні витрати, що фінансуються тіньовою схемою можуть дорівнювати офіційному бюджету РФ на війну та бути причиною зростання інфляційних ризиків у країні.

Таку думку висловив колишній фінансист Bank of America та Morgan Stanley Крейг Кеннеді у своїй розсилці для Navigating Russia.

З лютого 2022 року у Росії зобов'язали банки видавати пільгові кредити воєнним підприємствам на умовах держави. За інформацією Кеннеді, понад 70% корпоративних кредитів РФ з 2022 року було надано секторам, пов'язаним з воєнними діями.

Фінансист повідомляє, що за три роки війни ця схема могла забезпечити агресору суму рівну офіційному воєнному бюджету. При цьому, вона також призвела до безпрецедентного збільшення корпоративних запозичень до 415 мільярдів доларів.

"210-250 млрд дол з цієї суми складають примусові пільгові банківські кредити, надані оборонним підрядникам, багато з яких мають погану кредитну історію, щоб допомогти оплатити товари та послуги, пов'язані з війною", – зазначає Кеннеді.

На початку великої війни схема примусового позабюджетного фінансування допомогла Росії утримувати воєнний бюджет на контрольованому рівні. Це також ввело в оману міжнародних експертів, створивши враження про відсутність у Росії проблем із фінансуванням війни.

За словами Крейга Кеннеді, нині залежність РФ від схеми позабюджетного фінансування викликає проблеми, зокрема вона стала головним рушієм інфляції та підвищення облікової ставки.

Нині схема може привести до системної кризи через непомірно високі процентні ставки, проблеми з ліквідністю та резервами в банках, а також серйозно скомпрометований монетарний трансмісійний механізм.

Кеннеді наголошує, що чим довше Москва відтерміновує завершення війни в Україні, тим ближче знаходиться ризик крахів корпорацій та банків, фінансування яких буде вимушений перебрати на себе російський уряд. Ці труднощі можуть також призвести до падіння ВВП.

Фінансист висловлює думку, що ресурси Заходу можуть перевищити російські можливості з фінансування війни на виснаження проти України. Він також говорить про необхідність нової підтримки для України та посилення санкції, натомість відмови від їх скасування у обмін на припинення вогню.

"Проблеми Москви з фінансуванням лише посиляться, особливо якщо країни коаліції будуть повніше застосовувати потужні інструменти енергетичних санкцій, які вони мають у своєму розпорядженні.

Завдяки подальшій рішучості та чіткому розумінню вразливості Москви Україна та її союзники зможуть реалізувати весь потенціал своїх переговорних важелів, уникнути непотрібних поступок і зменшити довгострокові ризики, пов'язані з російським реваншизмом", – наголосив Кеннеді.

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Нагадаємо:

Санкції проти Росії у поєднанні з поширеною в РФ корупцією, дефіцитом робочої сили, витратами на війну в Україні та неефективністю оборонної промисловості підривають здатність Федерації одночасно забезпечувати ефективну діяльність оборонного сектору і зберігати економічну стабільність.