Росія втрачає здатність одночасно забезпечувати ефективну "оборонку" та економічну стабільність – ISW

Санкції проти Росії у поєднанні з поширеною в РФ корупцією, дефіцитом робочої сили, витратами на війну в Україні та неефективністю оборонної промисловості підривають здатність Федерації одночасно забезпечувати ефективну діяльність оборонного сектору і зберігати економічну стабільність.

Джерело: ISW

Дослівно: "Росія продовжує стикатися з приголомшливими витратами, необхідними для підтримки своїх військових зусиль проти України, зі зростаючою економічною напругою, дефіцитом робочої сили та системною корупцією, що загрожує стабільності російської оборонно-промислової бази".

Деталі: Аналітики нагадують, що міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Росія витратила понад 200 мільярдів доларів на війну в Україні і зазнала щонайменше 700 тисяч військових вбитими і пораненими з лютого 2022 року, причому останні втрати в середньому становлять 1000 солдатів на день.

9 грудня Український центр протидії дезінформації повідомив, що ліквідні активи Росії у Фонді національного добробуту скоротилися з 140 мільярдів доларів у лютому 2022 року до 53,8 млрд станом на 1 грудня 2024 р.

Центр зазначив, що Росія все більше покладається на резерви китайських юанів і продаж золота для покриття дефіциту бюджету і виділяє третину свого національного бюджету на 2025-2027 рр. на витрати на оборону, що свідчить про нераціональне визначення пріоритетів війни за рахунок економічної стабільності.

Разом з тим, додають в огляді, генеральний прокурор Росії Ігор Краснов заявив 9 грудня, що кількість корупційних злочинів, включно з хабарництвом, зросла майже на 30% у 2024 році порівняно з 2023 роком, а російська влада притягнула до дисциплінарної відповідальності понад 30 тисяч російських чиновників за корупційні порушення у 2024 році.

Дослівно: "Зростаючий економічний тиск на Росію, спричинений війною, у поєднанні з поширеною корупцією, дефіцитом робочої сили та неефективністю російської оборонної промисловості, ймовірно, ще збільшить витрати на російську війну та ще більше підірве здатність Росії ефективно забезпечувати діяльність оборонного сектору, одночасно зберігаючи економічну стабільність.

ISW вже звертав увагу на подібні тенденції та статистичні дані в російській економіці, які вказують на те, що економічна траєкторія Росії є нестійкою в середньостроковій і довгостроковій перспективі і буде дедалі більше напружувати її здатність вести війну проти України".

Ключові висновки ISW за 9 грудня:

Кремль продовжує обережно сигналізувати про те, що він може забезпечити безпеку російських військових баз у Сирії в короткостроковій перспективі, але, зокрема, висловив невпевненість щодо довгострокового майбутнього військових баз на тлі нестабільної політичної ситуації в Сирії, яка швидко розвивається.

Росія вивела деякі судна з порту Тартус до прилеглої морської акваторії.

Посольство Сирії в Москві підтвердило прокремлівському виданню ТАСС 9 грудня, що колишній президент Сирії Башар аль-Асад перебуває в Москві.

Росія продовжує стикатися з приголомшливими витратами, необхідними для підтримання воєнних дій проти України, зі зростаючим економічним навантаженням, дефіцитом робочої сили та системною корупцією, що загрожує стабільності російської оборонної промислової бази.

Правитель Росії Володимир Путін підвищив командира чеченського спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова та заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова на тлі постійних зусиль Кремля перекласти провину за неадекватну реакцію Росії на операцію України в Курській області на місцевих чиновників, а не на військових.

Російська влада заявила, що повернув тіла загиблих українських військовополонених, які нібито загинули під час катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 24 січня в Бєлгородській області.

Нещодавно російські війська просунулися поблизу Покровська та Великої Новосілки.

Путін продовжує відзначати російських чиновників, які спонсорують російські добровольчі підрозділи в Україні, а також програму "Час героїв", яка призначає ветеранів війни в Україні на керівні посади в російських федеральних і регіональних органах влади.

Українська правда.