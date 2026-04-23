Зеленський назвав критичними втрати РФ від українських ударів по енергетиці

Україна дзеркально відповідає РФ на її удари по енергетиці й атакує те, що болісно для Росії, на сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів доларів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам 23 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується наших відповідей на російські удари по нашій енергетиці – безумовно, вони дзеркальні. Безумовно, ми атакуємо те, що болісно для Росії.

Сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія не хоче зупинятися і продовжує бити по українцях і енергетиці, тому Україна продовжить відповідати на найбільші спроможності РФ генерувати енергетику і будувати нову зброю.

За словами президента, це один зі шляхів, як тиснути на Росію.

Росія була змушена скоротити видобуток нафти у квітні через атаки українських безпілотників на порти та нафтопереробні заводи, а також через припинення поставок нафти через "Дружбу".

Російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажений бюджет Кремля.