Зеленський назвав критичними втрати РФ від українських ударів по енергетиці

Віктор Волокіта — 23 квітня, 15:24
Зеленський назвав критичними втрати РФ від українських ударів по енергетиці
Зеленський назвав критичними втрати РФ від українських ударів по енергетиці
Getty Images

Україна дзеркально відповідає РФ на її удари по енергетиці й атакує те, що болісно для Росії, на сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів доларів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам 23 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується наших відповідей на російські удари по нашій енергетиці – безумовно, вони дзеркальні. Безумовно, ми атакуємо те, що болісно для Росії.

Сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія не хоче зупинятися і продовжує бити по українцях і енергетиці, тому Україна продовжить відповідати на найбільші спроможності РФ генерувати енергетику і будувати нову зброю.

За словами президента, це один зі шляхів, як тиснути на Росію.

Росія була змушена скоротити видобуток нафти у квітні через атаки українських безпілотників на порти та нафтопереробні заводи, а також через припинення поставок нафти через "Дружбу".

Російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажений бюджет Кремля.

