Ціни на нафту відреагували на зусилля США та їх союзників розблокувати Ормузьку протоку

У п'ятницю, 20 березня, ціни на нафту знизилися, оскільки провідні європейські країни та Японія запропонували об'єднати зусилля для розблокування проходження суден через Ормузьку протоку, а США оприлюднили плани щодо збільшення пропозиції поставок нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,36 долара (1,3%) до 107,29 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) — на 1,92 долара (2,0%) до 94,22 долара.

Проте за тиждень еталонна марка нафти Brent зросла майже на 4% після того, як Іран завдав удару по нафтогазових об'єктах у країнах Перської затоки, змусивши їх призупинити видобуток.

Натомість WTI мала впасти більш ніж на 4%.

Загалом обидва еталонні сорти втратили частину своїх "воєнних премій" у п'ятницю вранці після того, як світові лідери почали визнавати необхідність стриманості та деескалації конфлікту на Близькому Сході, зазначила старший аналітик ринку в Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Вона додала, що ринки залишатимуться чутливими до ситуації у протоці Ормуз, критичного важливої для постачання нафти.

"Збитки вже завдані, і навіть якщо безпечний прохід для танкерів буде якимось чином забезпечено через Ормузьку протоку, повноцінне відновлення логістики може зайняти дуже багато часу", — сказала Сачдева.

Вона додала, що до того часу будь-яка пряма атака по експортній інфраструктурі або маршрутах танкерів може спричинити різке зростання цін, водночас тривалі дипломатичні зусилля можуть "стримати зростання цін і прискорити зникнення "воєнної премії".

У спільній заяві 19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія висловили "готовність долучитися до необхідних зусиль для забезпечення безпечного проходження через протоку", через яку проходить 20% світових обсягів нафти.

У найближчі дні США можуть зняти санкції з іранської нафти, вже завантаженої у танкери в морі, щоб стримати світове зростання цін на нафтопродукти.