США планують зняти санкції з іранської нафти

У найближчі дні США можуть зняти санкції з іранської нафти, вже завантаженої у танкери в морі, щоб стримати світове зростання цін на нафтопродукти.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox Business.

Бессент зазначив, що йдеться про близько 140 млн барелів – запас нафти, що може стримати зростання світових цін на 10-14 днів.

Також він повідомив, що вся ця нафта пішла б до Китаю, якщо санкції продовжать діяти. Якщо їх зняти – ця нафта може опинитися на світових ринках.

"По суті, ми б використовували іранські барелі проти іранців, щоб стримувати ціну протягом наступних 10 або 14 днів, доки ми продовжуємо цю (військову – ЕП) кампанію", – зазначив міністр.

Нагадаємо:

13 березня Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, завантаженої в танкери до 12 березня, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку та уникнути дефіциту пального.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти повернуть після завершення кризи на Близькому Сході.