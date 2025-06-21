Росія мобілізує трудових мігрантів на війну проти України – ГУР

Громадян з Таджикистану та Узбекистану, а також інших країн Центральної Азії, які приїжджають у РФ на заробітки все частіше мобілізують на війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

В ГУР зазначають, що російська армія вводять в оману трудових мігрантів обіцянками "швидкого заробітку" за короткостроковими контрактами.

З мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту. В ГУР додали, що більшість мігрантів гине на війні.

Українська розвідка лише за останній час зафіксувала загибель громадянина Узбекистану та Таджикистану.

Читайте також: Кінцева зупинка – фронт. Як і для чого Росія завозить мігрантів на окуповані українські території

Нагадаємо:

Наприкінці 2023 року у Центрі національного спротиву зазначали, що Загальна кількість мігрантів з Центральної Азії на тимчасово окупованих територіях вже перевищила 100 тисяч людей.