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Росія мобілізує трудових мігрантів на війну проти України – ГУР

Володимир Тунік-Фриз — 21 червня, 12:03
Росія мобілізує трудових мігрантів на війну проти України – ГУР
Getty Images, ілюстративне фото

Громадян з Таджикистану та Узбекистану, а також інших країн Центральної Азії, які приїжджають у РФ на заробітки все частіше мобілізують на війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

В ГУР зазначають, що російська армія вводять в оману трудових мігрантів обіцянками "швидкого заробітку" за короткостроковими контрактами.

З мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту. В ГУР додали, що більшість мігрантів гине на війні.

Українська розвідка лише за останній час зафіксувала загибель громадянина Узбекистану та Таджикистану.

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Нагадаємо:

Наприкінці 2023 року у Центрі національного спротиву зазначали, що Загальна кількість мігрантів з Центральної Азії на тимчасово окупованих територіях вже перевищила 100 тисяч людей.

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Росія мобілізує трудових мігрантів на війну проти України – ГУР
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