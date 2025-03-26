Валюта Ірану на рекордному мінімумі: долар перетнув позначку в 1 мільйон реалів

Іранська валюта вперше впала нижче 1 000 000 ріалів за долар, оновивши антирекорд на рівні 1 039 000 ріалів за долар.

Про це пише Reuters.

Основною причиною залишається жорстка санкційна політика США, яка обмежує експорт нафти та доступ до валюти.

Президент США Дональд Трамп раніше попередив Тегеран про два можливі сценарії розвитку ядерної програми – "переговори або військове вирішення". Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї відкинув пропозицію діалогу, назвавши її "обманом", а заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що без зміни підходу Вашингтона переговори "неможливі".

На тлі геополітичної напруги іранці шукають фінансовий захист, скуповуючи тверду валюту та золото. Інфляція в країні вже перевищує 40%, а курс ріалу з 2018 року впав майже в 20 разів.