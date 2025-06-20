Через удари РФ по видобутку Україна імпортує більше газу – глава Міненерго

Україна цього року вимушена буде імпортувати щонайменше 4,6 млрд кубометрів газу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише INTERFAX-Україна.

"Цього року через удари РФ по видобутку ми будемо імпортувати більше газу в порівнянні з попередніми періодами. Мінімальний обсяг, який будемо імпортувати цього року – 4,6 млрд кубометрів", – сказав Галущенко під час "Години запитань до уряду в парламенті.

"На сьогодні законтрактовано 2,9 млрд кубометрів. Тобто укладені контракти, які підтверджені фінансово", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу до його закачування.

Раніше повідомлялося, що ціни на природний газ на українському ринку 18 червня різко зросли до понад 31 550 грн/тис. куб м (з ПДВ). Ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки, з 24 листопада 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Україна може розпочати імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.

"П'ять операторів ГТС по напрямку Греція-Україна ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами, що у разі швидкого погодження регуляторами може "розблокувати" найдорожчий імпортний напрямок газу в Україну", – повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.