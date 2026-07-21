За нафту Венесуели почалася боротьба між НПЗ і трейдерами

Нафтопереробні та видобувні компанії нарощують прямі закупівлі венесуельської нафти у державної PDVSA, посилюючи конкуренцію з глобальними трейдерами Vitol і Trafigura.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зараз Vitol і Trafigura контролюють основну частину нафтового експорту Венесуели за угодами, укладеними в січні з Каракасом під наглядом Вашингтона. Контракти дозволяють трейдерам отримати понад 100 млн барелів за шість місяців для подальшого перепродажу.

Водночас PDVSA поступово повертається до моделі, яка діяла до запровадження американських енергетичних санкцій у 2019 році. Компанія знову віддає пріоритет довгостроковим контрактам із партнерами у спільних підприємствах і нафтопереробними заводами, а не посередниками.

За словами джерел, залучених до переговорів, прямі довгострокові угоди можуть забезпечити PDVSA вищі ціни на нафту.

Американська Phillips 66 у травні відновила спотові закупівлі у PDVSA після семирічної перерви. У липні компанії виділили три партії важкої нафти Merey 16, свідчать судноплавні документи.

Нафту мають завантажити в порту Хосе — головному нафтовому експортному хабі Венесуели.

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Нагадаємо:

Американська компанія Exxon Mobil веде перемовини з Венесуелою щодо отримання прав на видобуток нафти у країні, з якої вона пішла майже через два десятиліття тому.