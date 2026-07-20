Дрон атакував танкер біля Новоросійська – завантаження нафти зупинили

Дрон атакував танкер під час навантаження нафти на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (розташованому в Новоросійську), після чого перевалку сировини призупинили.

Про це повідомила прес-служба КТК.

За даними консорціуму, дрон влучив у кормову частину правого борту між надбудовою та машинно-котельним відділенням. На палубі та у відсіках танкера виникла пожежа, яку гасили кілька годин.

З судна евакуювали 22 членів міжнародного екіпажу. Танкер зберіг плавучість. У КТК заявили, що розливу нафти та загоряння сировини в танках вдалося уникнути.

Це вже друга атака на цивільний танкер біля терміналу КТК за два дні.

Після попереднього удару навантаження нафти відновили ввечері 19 липня, проте після нової атаки 20 липня його знову призупинили.

Довідка. Морський термінал КТК розташований біля села Південна Озеріївка неподалік від Новоросійська (РФ).