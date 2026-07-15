Атаки на Росію в Азовському морі стали найбільшою морською війною за пів століття – FT

Українські удари по російських суднах у Азовському та Чорному морі за інтенсивністю зрівнялися з "танкерною війни" між Іраном та Іраком у 1980-х роках або навіть перевищили її.

Про це пише Financial Times.

За 9 днів до 14 липня українські дрони атакували 116 російських суден.

Цей темп атак значно перевищив показники часів ірано-іракської війни, коли за 7 років було зафіксовано близько 450 ударів, повідомив виданню Томас Алекса, старший аналітик агентства з морської безпеки Ambrey.

"Мені бракує слів, щоб висловити, наскільки це безпрецедентно. Ми ніколи не бачили таких концентрованих ударів у всьому світі", – каже він.

Українські дрони в основному вражають рульові рубки або трубопроводи, по яких рідкі вантажі надходять у бортові резервуари. У результаті кораблі не тонуть, однак втрачають здатність пересуватися.

Відновлення систем керування суден може займати багато часу. До того ж, пошкоджені судна треба евакуювати в доки для ремонту, а буксири також попадають під українські дронові атаки.

Алекса також додає, що це дуже влучні удари та потенційно надзвичайно смертоносна для Росії кампанія.

Нагадаємо:

14 липня стало відомо, що Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби.