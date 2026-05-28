Росія побудує першу АЕС Казахстану за 16,5 мільярдів доларів

Росія підписала угоду з Казахстаном про будівництво першої атомної електростанції в країні вартістю близько 16,5 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Сторони також підписали угоду про надання російського експортного кредиту для покриття частини фінансування будівництва станції.

Казахстан є найбільшим у світі виробником урану та країною, яка найбільше постраждала від наслідків радянських ядерних випробувань. Громадськість обговорює можливість використання атомної енергетики вже близько 20 років.

Енергетика країни тримається переважно на вугільних електростанціях та імпорті, незважаючи на значні запаси природного газу та урану. Імпорт йде переважно з Росії, а власні потужності Казахстану, багато з яких застарілі, погано справляються з внутрішнім попитом.

У 2024 році в країні відбувся референдум про будівництво АЕС, де близько 71% громадян підтримали ідею розвитку атомної енергетики.

Російська державна компанія "Росатом" отримала провідну роль у будівництві станції, витіснивши Китайську національну ядерну корпорацію (CNNC), французьку комунальну компанію EDF та корейськ Korea Hydro & Nuclear Power.

Будівництво розпочнеться у 2027 році, а перший реактор буде введено в експлуатацію на початку 2034 року.

Також Казахстан схвалив будівництво другої АЕС, а головним підрядником обрали китайську CNNC.

Раніше суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з "Газпрому" 1,4 млрд доларів на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу.

Натомість міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв заявив, що це рішення суду не виконуватиметься на території Казахстану.

За його словами, судовий наказ винесли в односторонньому порядку без участі відповідача ("Газпрому"), він не є остаточним рішенням і ще не набрав законної сили.