Третій найбільший імпортер російської нафти значно скоротив закупівлі: причини

Туреччина скоротила поставки російської нафти до мінімуму за 1,5 року

Туреччина скоротила імпорт російської нафти марки Urals з портів Балтійського та Чорного морів у травні до найнижчого рівня за майже півтора року.

Про це пише Reuters.

Туреччина є найбільшим імпортером морської російської сирої нафти в Середземномор'ї та третім за величиною у світі після Індії та Китаю. Вона в основному купує Urals і лише зрідка інші марки.

Середній показник імпорту в травні становить близько 161 тис. барелів на день. Показник за січень-квітень 2026 року становив 189 тис. барелів на день, а за травень 2025 року – 302 тис. барелів на день.

Падіння пов'язане із зростанням цін на нафту, в тому числі на російську марку Urals.

"Туреччина звикла до російської сирої нафти зі значною знижкою. Вони не були готові купувати цей сорт за такими високими цінами", – каже агентству трейдер великої західної фірми.

Два інших джерела заявили, що падіння поставок Urals до Туреччини у квітні та травні було зумовлене вищим попитом в Азії, зокрема в Індії.

