Казахстан змінив маршрути після блокування РФ постачання нафти “Дружбою”

У Міністерстві енергетики Казахстану заявили, що через призупинення експорту нафти трубопроводом "Дружба" у травні відомство перерозподілило обсяги поставок на інші напрямки.

Про це повідомила радниця та офіційна представниця Міністерства енергетики Казахстану Асель Серікпаєва, повідомляє Tengri News.

За словами Асель Серікпаєвої, у травні 2026 року графік транзиту нафти в напрямку німецького НПЗ Шведт по системі "Дружба" був скоригований".

У відповідь Міненерго Казахстану прийняло рішення перерозподілити експортні обсяги нафти в розмірі 260 тисяч тонн на інші напрямки.

"Ці обсяги будуть спрямовані альтернативними та технічно відпрацьованими маршрутами: 100 тисяч тонн – до порту Усть-Луга та 160 тисяч тонн – до системи Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК)", – повідомила радниця міністра.

Офіційний представник Міненерго підкреслила, що цей захід узгоджено з вантажовідправниками. За її словами, попри зміну логістики, Казахстан здатний виконати всі зобов'язання перед світовим ринком.

Росія планувала зупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини через трубопровід "Дружба" з 1 травня.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу "Дружба", що транспортує російську нафту до країн Європи і він поновив свою роботу.

Водночас президент додав, що Україна не може гарантувати, що РФ не атакує нафтопровід знову.

Росіяни атакували нафтопровід у січні 2026 року.