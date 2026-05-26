На тлі війни у Ірані Казахстан розширює залізничну інфраструктуру

Національний оператор залізниць Казахстану розширює інфраструктуру, щоб задовольнити зростаючий попит на транспортування товарів між Китаєм і Європою у відповідь на зміни в торгових потоках, спричинені війною в Ірані.

Про це пише Bloomberg.

Ситуація навколо Ормузької протоки та ескалація на Близькому Сході призводять до збільшення обсягів. "Клієнти з Китаю стали більше цікавитися перевезеннями наземним шляхом, а не морським, через надійність і передбачувані терміни доставки", – пояснив Талгат Алдибергенов, генеральний директор "Қазақстан темір жолы" (Kazakhstan Temir Zholy).

Переформатування торговельного трафіку підкреслює зростаюче значення так званого Середнього коридору Транскаспійського залізничного маршруту, що з'єднує Китай і Європу.

Залізнична колія завдовжки понад 4 250 кілометрів проходить через кілька країн, включаючи Азербайджан, Грузію та Туреччину, причому найбільша частина проходить через Казахстан.

"Значення цього маршруту в глобальних вантажоперевезеннях вже зросло з моменту, коли Кремль у 2022 році відправив війська в Україну, спонукаючи багатьох уникати залізничних зв'язків, що проходять через Росію", – говориться у публікації.

згідно з даними Abrdn Investments Ltd, що базується у Великій Британії, з того часу обсяги вантажів уздовж Середнього коридору зросли приблизно в десять разів.

Казахстан зробив транспортну логістику стратегічним пріоритетом, перетворивши національну залізницю на ключового транзитного оператора. Згідно з Альдибергеновим, загальні інвестиції КТЗ в розвиток інфраструктури очікується досягнуть 10 мільярдів доларів до 2030 року, з яких близько половини вже витрачено.

Kazakhstan Temir Zholy цього року будує 900 кілометрів залізничних ліній, включаючи новий 300-кілометровий маршрут Айагоз-Бахти до Китаю, який створить третій залізничний прикордонний перехід з його східним сусідом.

Після завершення проектів, залізнична потужність між Казахстаном і Китаєм, за прогнозами, досягне 100 мільйонів тонн до 2030 року, порівняно з нинішніми 55 мільйонами тонн.

Розширення вздовж Середнього коридору також швидко прискорюється. У першому кварталі маршрут обробив близько 173 потягів, кожен з яких перевозив 55 контейнерів з різними видами вантажу. Ціль на весь рік становить 600 потягів, і ця цифра може зрости на 67% наступного року, говориться у публікації.

У квітні стало відомо, що країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.

Згодом повідомлялося, що новий нафтопровід ОАЕ West-East Pipeline, який має вивести додаткові обсяги експорту в обхід Ормузької протоки, вже завершений приблизно на 50% і має запрацювати у 2027 році.