Заборгованість по зарплатах у Росії зросла до максимуму з 2019 року

Прострочена заборгованість російських компаній по зарплатах у квітні 2026 року становила 2,88 млрд рублів (41 млн дол).

Про це повідомляє російське медіа The Bell із посиланням на дані Росстату.

Це наблизилося до значень грудня 2019 року, коли прострочення становило 2,9 млрд рублів.

Сума прострочення на 750,3 млн рублів (35%) (10,6 млн дол.) більша, ніж у березні. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року зростання становило 1,4 млрд рублів (+94,3%) (20 млн дол).

Ключовий чинник заборгованості – відсутність коштів. Це є причиною двох третин прострочень – через неї не виплатили зарплат на 2,092 млрд рублів (30 млн дол).

Друга причина – невчасне отримання грошей з бюджету – спричинила невиплату 787,6 млн рублів (11,12 млн дол). Порівняно з березнем 2025 року ця сума зросла у 62 рази.

Також більше половини цих боргів (55,1%) утворилися в 2026 році. У 2025 році – 34,2%, а у 2024 році і раніше – ще 10,7%.

Основна заборгованість перед працівниками за галузями припала на забезпечення електроенергією, газом, парою та кондиціюванням повітря (42,3%), будівництво (22,5%) та обробне виробництво (20,4%).

Сумарно компанії заборгували грошей 19 тисячам співробітників.

Нагадаємо:

У Росії готують приватизацію частки Новоросійського морського торгового порту, щоб закрити "діру" у федеральному бюджеті, яка вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 рази.