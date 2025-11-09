Росія готує різке підвищення мит для бізнесу, щоб наповнити бюджет

Російський уряд слідом за підвищенням ПДВ, податковою реформою для малого бізнесу та запровадженням нового "технологічного збору" з імпортних товарів готує різке підвищення державних мит для бізнесу.

Про це передає The Moscow Times.

Як свідчить проєкт поправок, які підготував Мінфін РФ, із 2026 року в Росії в 10 разів збільшиться мито за реєстрацію повітряних суден усіх типів, на третину зросте мито за надання ліцензії на виробництво та поставки алкоголю, а також з'являться додаткові мита за отримання ліцензій.

Зокрема, держмито за видачу документа про відповідність вимогам федеральних авіаційних правил у цивільній авіації зросте до 6,5 тис. руб., за держреєстрацію цивільних літаків – до 50 тис. руб.

Мито за надання ліцензії на виробництво, зберігання та поставки виробленого етилового спирту зросте з 9,5 млн до 13 млн руб. Вводяться мита отримання ліцензії ФСБ (100 тис. руб.), мита за внесення змін до реєстру ліцензій (від 10 тис. до 30 тис. руб.), і навіть за продовження ліцензій (100 тис. руб.).

Російський бюджет продовжує втрачати доходи від сировинної ренти через падіння цін на нафту, міцний рубль і посилення санкцій. У жовтні він отримав 888,6 млрд рублів податків від нафтогазових компаній — на 27% менше, ніж у тому ж місяці роком раніше.

