Росія дозволила Лукашенку не платити борги: про який період йдеться

Державна Дума на пленарному засіданні у вівторок, 4 березня, ратифікувала міжурядову угоду Росії та Білорусі про надання відтермінування з виплат державних кредитів Мінську.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на "БелТА".

Платежі за білоруським боргом перед Кремлем, відповідно до документа, переносять на 2031-36 рр., тобто на 7-12 років.

Загалом під угоду потрапляє близько $800 млн заборгованості Білорусі, повідомив заступник міністра фінансів РФ Володимир Количев. Рішення про відтермінування платежів було ухвалено за дорученням президента Володимира Путіна і пов'язано з необхідністю "зниження платіжного навантаження на бюджет Республіки Білорусь", додав він.

Міжурядову угоду Росії та Білорусі про перенесення платежів було підписано у квітні 2024 року, а в липні до неї було внесено зміни, закріплені в окремому протоколі. Водночас обидва документи засекречені, повідомив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Артем Туров: "Положення угоди і протоколу конфіденційні".

За даними Світового банку, на початок 2023 року Білорусь була найбільшим боржником Росії: на неї припадало $8,2 млрд виданих Кремлем міждержавних кредитів. Це понад чверть загальної суми заборгованості іноземних держав перед Росією, яку СБ оцінював у $28,9 млрд.

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