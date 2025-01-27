Британія і Канада ввели санкції проти білорусів

Велика Британія разом із Канадою ввели санкції проти 6 осіб і 3 організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, і компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну Росії в Україні. Ці дії демонструють відданість уряду роботі на міжнародному рівні для стримування загроз і захисту національної безпеки, що є основою в урядовому Плані змін", - вказується у повідомленні.

Підкреслюється, що після жорстокого придушення Лукашенком, під час якого критичні голоси в Білорусі було приглушено, і фіктивні вибори, які відбулися у неділю, 26 січня, не відповідали міжнародним стандартам і були засуджені міжнародними партнерами.

Санкції були застосовані до голови білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенко, а також представників Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією і пенітенціарної системи.

Поряд із застосуванням санкцій до керівників інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в країні, Велика Британія виключила білоруські оборонні компанії з британської економіки – сектору, який має стратегічне значення для режиму Лукашенка, що сприяє війні Росії в Україні.

Так, під санкції потрапили 3 підприємства оборонного сектору Білорусі: ВАТ "АЛЕВКУРП" - дочірнє підприємство Білорусі, яке спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радіолокаційних систем і систем управління зброєю, ВАТ "Завод Легмаш" - білоруське підприємство, що виробляє боєприпаси для білоруського оборонного комплексу, і "КБ Безпілотні вертольоти" - білоруський розробник і виробник безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо:

Дев'ять виробників промислового обладнання з Чехії, Польщі, Швеції та Швейцарії продовжили роботу в Росії після її вторгнення в Україну. Їхню продукцію використовують у військовій техніці - такі поставки заборонені західними санкціями.