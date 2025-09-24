У Росії продовжують скаржитися на перебої з бензином

У Росії у Бєлгородській області на автозаправних станціях (АЗС) відсутній бензин, деякі заправки просто закрилися, а ціни на паливо на тих АЗС, де його ще продають, помітно зросли.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Пепел Бєлгород".

"Місто Шебекіно, немає бензину 95. 92, як розумію, теж закінчиться, і його відпускатимуть тільки адміністрації, а громадяни будуть пішки пересуватися і в разі не дай Бог чогось не зможуть навіть виїхати", — обурюється одна з мешканок Шебекінського округу.

Про відсутність бензину на АЗС повідомляють також мешканці Красногвардійського та Білгородського районів.

"Доводиться їздити на заправку понад 30 км. У селі Никитівка немає взагалі ніякого бензину, також на станції Бірюч, у селі Ливенка", - розповіла одна з мешканок.

Також люди пишуть, що бензин АІ-92 на АЗС "Газпромнафти" менше ніж за два тижні подорожчав на рубль — з 57,05 руб. за літр до 58,05 руб.

У самому Бєлгороді на АЗС почали вивішувати оголошення про те, що там немає бензину і дизельного пального. Крім того, на заправках "Татнефті" були введені обмеження на продаж палива, перебої фіксуються також на АЗС "Лукойла" і Tboil.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі підтвердив наявність перебоїв із забезпеченням палива у регіоні.

"Ситуацію намагаємося тримати під контролем. Хоча, безумовно, проблеми є", — написав він.

Нагадаємо:

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Проблеми з поставками бензину, які охопили не менше 20 російських регіонів — від Сахаліну до Рязанської області, почалися внаслідок активізації в серпні атак дронів ЗСУ на найбільші російські НПЗ і сховища. В результаті нальотів частково або повністю припинили роботу не менше п'яти російських НПЗ, через що потужності з переробки скоротилися на 17%, або 1,1 млн барелів на добу. Зупинка заводів призвела до зростання біржових цін на бензин. З початку року вони підскочили на 40-50%.