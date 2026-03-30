"Росатом" хоче вивезти з Ірану всіх будівельників атомної електростанції "Бушер"

Росія вивезе з Ірану будівельників атомної електростанції "Бушер" на тлі війни, що триває на Близькому Сході.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на заяву глави "Росатома" Олексія Ліхачова.

За його словами, які наводить російський "Інтерфакс", на майданчику залишиться мінімальна кількість співробітників для збереження та підтримки працездатності обладнання, а також для забезпечення функціонування селища проживання персоналу. "Думаю, це буде кілька десятків людей", — уточнив він.

Раніше Ліхачов повідомив, що на АЕС залишається близько 300 осіб, які очікують на евакуацію, і вже вивезено понад 400 — їх відправляли до Росії через Вірменію.

17 березня станція зазнала обстрілу. Удар було завдано по території, що прилягає до будівлі метрологічної служби в безпосередній близькості від діючого енергоблоку.

Іран поінформував про те, що сталося, Міжнародне агентство з атомної енергії.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гросс закликав воюючі сторони до "максимальної стриманості", щоб запобігти ризику ядерної аварії.

Попри це, 24 і 27 березня обстрілу зазнав майданчик діючого енергоблоку № 1. Боєприпас вибухнув у безпосередній близькості від насосної станції, яка, зокрема, забезпечує водопостачання реакторного обладнання, повідомляв Ліхачов.

У всіх трьох випадках обійшлося без пошкоджень і постраждалих.

АЕС "Бушер" є першою атомною електростанцією в Ірані. Її будівництво розпочалося ще у 1975 році, однак після тривалої перерви роботи відновили лише у 1995 році за участю "Росатома".

Перший енергоблок потужністю 1000 МВт передали Ірану в експлуатацію у 2013 році, а вже у 2016 році стартувало будівництво другого енергоблоку.