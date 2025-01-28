Boeing сообщает о самых больших убытках с 2020 года - почти 12 миллиардов долларов

Компания Boeing сообщила о годовом убытке в размере 11,83 млрд долл, самом большом с 2020 года, поскольку она борется с проблемами в своих коммерческих и оборонных подразделениях и последствиями разрушительной забастовки рабочих завода на западном побережье США.

Об этом пишет Reuters.

Этот убыток демонстрирует вызовы, с которыми сталкивается генеральный директор Келли Ортберг, пытаясь изменить ситуацию с самолетостроением, поскольку компания уступает конкуренту Airbus в гонке поставок и попадает под прицел регуляторов и заказчиков после ряда ошибок.

Ортберг, возглавивший авиастроительную компанию в августе, заявил, что компания достигла прогресса в восстановлении стабильности своих производственных линий после ужасной аварии в воздухе в 2024 году, которая вызвала беспокойство по поводу безопасности ее самолетов.

Выручка за квартал по декабрь упала на 31% до 15,24 млрд долл по сравнению с прошлым годом.

Расходы денежных средств в 2024 году составили 14,3 млрд долл по сравнению с положительным денежным потоком в размере 4,43 млрд долл в 2023 году.

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Напомним:

Поставки новых самолетов Boeing возобновились в декабре после разрушительной забастовки рабочих, которая замедлила производство прошлой осенью, но годовые поставки компании упали в 2024 году до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19.