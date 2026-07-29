Новини 29 липня: атака на Wildberries, хусити хочуть брати плати за прохід Червоним морем

Про що сьогодні говорили:

Про атаки на РФ. Російська Рязань зазнала атаки безпілотників, ймовірно під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries.

Російський маркетплейс Wildberries звернувся за допомогою до держави після ударів українських безпілотників.

Про Іран. Іран відхилив пропозицію Оману щодо спільного регіонального управління Ормузькою протокою.

Єменські хусити розглядають можливість введення зборів з комерційних суден, що проходять через південну частину Червоного моря.

Про порти. Кожен день простою портів Великої Одеси затримує відвантаження українських товарів приблизно на $70 млн.

Ексклюзиви ЕП:

Укрзалізницю розділять. Чи відкриє це шлях до приватизації

Розпочинається масштабна реформа Укрзалізниці. На її базі мають з'явитися оператор, який керуватиме коліями, та перевізник, який займатиметься перевезеннями пасажирів та вантажів. Це перший крок до приватизації?

"Нуль кораблів". Скільки Україні коштує зупинка морського коридора

За два з половиною роки роботи українського морського коридора ним скористалися понад 8 тис. суден: у середньому майже дев'ять щодня. 22 липня 2026 року в порти Великої Одеси не зайшло жодне.