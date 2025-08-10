Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади

Бо Хайнс, який очолював Раду радників з цифрових активів президента США Дональда Трампа, заявив, що залишає свою посаду і повертається до приватного сектора.

Про це повідомляє Reuters.

Наприкінці минулого місяця робоча група з криптовалют, очолювана Хайнсом і до складу якої входили кілька урядовців, окреслила позицію адміністрації Трампа щодо законодавства про криптовалюти, що визначає ринок, і закликала регуляторний орган США з цінних паперів створити нові правила, що стосуються цифрових активів.

"Служити в адміністрації президента Трампа і працювати разом з нашим блискучим царем штучного інтелекту та криптовалют @DavidSacks в якості виконавчого директора Ради з криптовалют Білого дому було для мене великою честю", — написав Хайнс у суботу в пості на X.

Минулого місяця Трамп підписав закон про створення регуляторного режиму для криптовалют, прив'язаних до долара, відомих як стейблкоіни, що стало важливою віхою, яка може прокласти шлях для цифрових активів, щоб стати повсякденним способом здійснення платежів і переказу грошей.

Хайнс був прихильником цього закону, який отримав назву GENIUS Act.