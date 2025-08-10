Советник Трампа по вопросам криптовалют уходит с должности

Бо Хайнс, который возглавлял Совет советников по цифровым активам президента США Дональда Трампа, заявил, что покидает свою должность и возвращается в частный сектор.

Об этом сообщает Reuters.

В конце прошлого месяца рабочая группа по криптовалютам, возглавляемая Хайнсом и в состав которой входили несколько правительственных чиновников, очертила позицию администрации Трампа относительно законодательства о криптовалютах, определяющего рынок, и призвала регуляторный орган США по ценным бумагам создать новые правила, касающиеся цифровых активов.

"Служить в администрации президента Трампа и работать вместе с нашим блестящим царем искусственного интеллекта и криптовалют @DavidSacks в качестве исполнительного директора Совета по криптовалютам Белого дома было для меня большой честью", - написал Хайнс в субботу в посте на X.

В прошлом месяце Трамп подписал закон о создании регуляторного режима для криптовалют, привязанных к доллару, известных как стейблкоины, что стало важной вехой, которая может проложить путь для цифровых активов, чтобы стать повседневным способом осуществления платежей и перевода денег.

Хайнс был сторонником этого закона, который получил название GENIUS Act.