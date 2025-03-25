"Радіо Свобода" частково відновили фінансування

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) зобов'язалося виділити Radio Free Europe/Радіо Свобода частину коштів, призначених йому Конгресом.

Про це повідомляє Radio Free Europ.

Рішення було ухвалене за декілька годин до слухання у федеральному суді США у Вашингтоні, щодо долі угоди про фінансування.

"Ми сподіваємося, що неминуча виплата двотижневого фінансування, яке Конгрес виділив для Радіо Свобода, дозволить нам працювати доти, доки суд не винесе рішення у більш широкій справі", - сказав у своїй заяві президент і головний виконавчий директор Radio Free Europe/Радіо Свобода Стівен Капус.

USAGM заявила, що вжила "негайних адміністративних заходів", щоб ініціювати виплату коштів, яка має відбутися до 26 березня. Радіо Свобода отримає кошти до кінця місяця, додали вони.

Radio Free Europe/Радіо Свобода все ще намагається отримати решту грантових коштів, належних за повний 2025 бюджетний рік, який закінчується 30 вересня 2025 року, і прагне отримати попередню судову заборону з цією метою.

Як зазначають у повідомленні, очікується, що суддя Ройс Ламберт ухвалить рішення про видачу судової заборони найближчими тижнями.

Нагадаємо:

15 березня адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про повне скасування фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).

Перед цим журналістів "Голосу Америки" відсторонили від роботи, причому скорочення мають такий масштаб, що йдеться про фактичну зупинка мовника.

Радіо Свобода та Голос Америки подали до суду, аби відновити фінансування.