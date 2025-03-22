Працівники "Голосу Америки" подали до суду на адміністрацію Трампа

Журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа, заявивши, що закриття інформаційних агентств, які фінансуються США, порушує право працівників на свободу слова, що порушує Конституцію.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня повідомляли, що значна кількість співробітників американської міжнародної ТРК "Голос Америки" була відправлена в "адміністративну" відпустку в суботу, що може означати фактичне припинення роботи мовника.

Згідно зі скаргою жерналістів, поданою до федерального суду Нью-Йорка, ці дії порушують Першу поправку до Конституції та закони, згідно з якими Конгрес уповноважив і фінансував "Голос Америки".

Скорочення є частиною широкомасштабної кампанії президента Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска зі скорочення федерального уряду, який, за їхніми словами, витрачає гроші американських платників податків на цілі, що не відповідають інтересам США.

Позов вимагає від суду скасувати рішення про закриття Агентства глобальних медіа США, яке фінансує "Голос Америки" та інші ЗМІ, такі як "Радіо Вільна Європа", "Радіо Свобода" та Радіо Вільна Азія".

Швидке закриття заохотить авторитарні режими в усьому світі, йдеться в позові.

"У багатьох частинах світу зникло критично важливе джерело об'єктивних новин, і лише підцензурні державні ЗМІ заповнять цю порожнечу", - пишуть позивачі.

Нагадаємо:

Адміністрація американського президента Дональда Трампа висунула перелік претензій до мовника "Голосу Америки" й таким чином "пояснила", чому вирішила припинити його фінансування.