Путін попросив Сі Цзіньпіна будувати в Росії заводи: Китай поки утримується

Правитель Росії Владімір Путін на переговорах із головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія вітатиме появу на своїй територій китайських виробництв.

Про це пише The Moscow Times.

"Росія стала головним імпортером китайських автомобілів у світі. Одночасно ми вітаємо створення та перенесення китайських промислових компетенцій до нашої країни", – сказав Путін.

Він додав, що РФ готова забезпечити "комфортні умови для діяльності компаній з Китаю в Росії" і вважає російсько-китайські відносини "зразком міждержавного спілкування в 21 столітті".

Однак, як пише видання, Китай, який став найбільшим торговим партнером РФ після початку розв'язаної нею повномасштабної війни проти України, поки утримується від значних інвестицій у реальний сектор російської економіки.

Статистика російського Центробанку за три роки жодного разу не зафіксувала значного припливу капіталу з "дружніх" держав.

Навпаки, сумарний обсяг прямих іноземних інвестицій у РФ постійно скорочується – на $63 млрд минулого року, на $80 млрд 2023 року та на $138 млрд 2022 року.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну економіка Росії, за даними Центробанку РФ, втратила 57% вкладень іноземних інвесторів, а їхній загальний обсяг опустився до $216 млрд – мінімуму з 2009 року.

Нагадаємо:

Один з найбільших російських гірничо-збагачувальних комбінатів Росії, Кизил-Таштигський ГЗК, що належить китайській Zijin Mining Group, зупиняє роботу через ускладнення фінансових операцій.