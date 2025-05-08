Путин попросил Си Цзиньпина строить в России заводы: Китай пока воздерживается

Правитель России Владимир Путин на переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что Россия будет приветствовать появление на своей территории китайских производств.

Об этом пишет The Moscow Times.

"Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", - сказал Путин.

Он добавил, что РФ готова обеспечить "комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России" и считает российско-китайские отношения "образцом межгосударственного общения в 21 веке".

Однако Китай, который стал крупнейшим торговым партнером РФ после начала развязанной ею полномасштабной войны против Украины, пока воздерживается от значительных инвестиций в реальный сектор российской экономики.

Статистика российского Центробанка за три года ни разу не зафиксировала значительного притока капитала из "дружественных" государств.

Напротив, суммарный объем прямых иностранных инвестиций в РФ постоянно сокращается - на $63 млрд в прошлом году, на $80 млрд в 2023 году и на $138 млрд в 2022 году.

С начала полномасштабного вторжения в Украину экономика России, по данным Центробанка РФ, потеряла 57% вложений иностранных инвесторов, а их общий объем опустился до $216 млрд - минимума с 2009 года.

Напомним:

Один из крупнейших российских горно-обогатительных комбинатов России, Кызыл-Таштыгский ГОК, принадлежащий китайской Zijin Mining Group, останавливает работу из-за осложнений финансовых операций.