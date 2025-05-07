Китайська гірничодобувна компанія заявила про вихід з РФ — прокуратура почала перевірку

Один з найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів — Кизил-Таштигський ГОК, що належить китайській Zijin Mining Group, зупиняє роботу через ускладнення фінансових операцій.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомили у пресслужбі уряду Тиви, компанія посилається на "суттєве розширення санкцій і подальшу відмову китайських банків працювати з російськими фінансовими структурами".

Зазначається, що на підприємстві працює близько 1200 осіб, з них 800 — місцеві жителі.

Гендиректор Лі Кайвень підписав наказ про зупинку роботи. У компанії також відзначають зростання кількості перевірок із боку наглядових органів.

Прокуратура розпочала перевірку дій керівництва щодо дотримання трудового законодавства та захисту інвесторів.

Раніше прокуратура домоглася виплати 25,6 млн руб (285 тис дол) 209 співробітникам через виявлену дискримінацію в оплаті праці.

В уряді регіону визнають, що "мав місце дисбаланс у трудових відносинах", але наголошують, що робота комбінату формально триває. Для врегулювання ситуації створено робочу групу. Керівник підприємства вирушив до Китаю на перемовини з головним офісом.

"Лунсін", створений у 2005 році, розробляє Кизил-Таштигське родовище. ГОК переробляє до 1 млн тонн руди на рік і виробляє до 220 тис. тонн концентратів міді, цинку і свинцю. Обсяг інвестицій у проєкт склав 17 млрд руб (189 млн дол).

Видання додає, що у 2024 році компанія отримала чистий прибуток 10,22 млрд руб (114 млн дол).

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Нагадаємо:

Президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер РФ Путін цього тижня відновлять перемовини щодо давно відкладеного проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", який має з’єднати дві економіки.

Китайський імпорт вугілля з Росії в березні виріс на 6% до 7,33 мільйона тонн в порівнянні з тим же місяцем минулого року.