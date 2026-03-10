Провідний банк Індії не приймає платежі за роснафту попри відстрочку санкцій США

Державний банк Індії не готовий обробляти платежі за російську нафту навіть після того, як уряд США видав тимчасове звільнення для імпорту Індії, оскільки найбільший кредитор країни не впевнений, як довго триватиме ця пільга.

Про це повідомляє Bloomberg.

Державний банк вважає, що участь у такій діяльності може наражати його на ризики, оскільки він має значний кредитний портфель на світових ринках, а також може зашкодити його репутації.

Позиція кредитора підкреслює, що короткострокове пом'якшення санкцій США мало сприяє відновленню фінансових каналів, що підтримують закупівлі Індією російської нафти.

SBI утримався від сприяння будь-яким операціям, пов'язаним з імпортом російської нафти, після оголошення США санкцій проти двох найбільших виробників нафти в Росії в жовтні.

Однак деякі банки в Індії були готові розглянути можливість фінансування закупівель російської нафти наприкінці минулого року, за умови, що вони не були внесені до чорного списку і дотримувалися санкцій.

Обережний підхід SBI пояснюється прагненням захистити свої значні бізнес-інтереси в США в умовах посилення геополітичної напруженості. На кінець грудня на США припадало 26% міжнародного кредитного портфеля SBI в розмірі 75,1 млрд доларів.

Нагадаємо:

Індійська компанія Reliance Industries Ltd придбала щонайменше 6 млн барелів російської нафти з поставкою в березні після того, як постачання з Близького Сходу постраждали через війну в Ірані.