Прокремлевские экономисты спрогнозировали неизбежную рецессию экономики РФ в 2026 году

Экономику Российской федерации уже в 2026 году ждет полноценная рецессия.

Об этом следует из аналитической записки, опубликованной близким к Кремлю Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет The Moscow Times.

В записке под названием "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?" на основе доступной в июле статистики оценивается вероятность достижения показателем ОВИ (сводного опережающего индикатора, который отражает вход российской экономики в рецессию) критических значений.

Значение СИИ в мае составило 0,1 против 0,07 в апреле при критическом уровне в 0,18, отмечают экономисты.

Они также прогнозируют, что дальнейший рост СИЭ и "пробитие критического уровня неизбежны".

ЦМАКП выделяет следующие факторы, способствующие росту показателя СИИ, который "просигнализирует" до конца текущего года: "сжатие сальдо" счета текущих операций российского платежного баланса, увеличение вероятности сценария с банковским кризисом в РФ, сохранение высокого уровня ставок российского денежного рынка и другие.

В записке утверждается, что переход к падению ВВП не остановит даже дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка РФ (это "не остановит уже начавшиеся процессы"), который уменьшил ее уже дважды в этом году (в конце июля - с 20% до 18%).

Значение ЗБИ достигнет критического уровня уже в октябре при сохранении ЦБ уровня ключевой ставки на нижнем пороге прогноза на 2025 год, и это станет сигналом о рецессии с 2026 года, говорят аналитики.

Напомним:

Центробанк России предупреждает, что экономика страны может остановить рост уже к концу 2025 года.