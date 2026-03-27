Війна та енергодефіцит: Dragon Capital погіршив прогноз для економіки України

Dragon Capital прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 1,5% у 2026 році через війну та дефіцит електроенергії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

У базовому сценарії, який передбачає продовження активних бойових дій упродовж 2026–2027 років, включно з атаками на критичну інфраструктуру, економіка у 2026 році зросте на 1,5%, а у 2027 – на 0,5%.

За базовим сценарієм, середньорічний дефіцит електроенергії може зрости до 10%, що стримуватиме економічну активність.

Основним драйвером економіки залишатиметься оборонно-промисловий комплекс, а інші галузі зазнаватимуть негативного впливу енергодефіциту та нестачі робочої сили.

Очікується девальвація на 7% до 45,5 грн/$ у 2026 році і ще на 5% до 48,0 грн/$ у 2027.

Інфляція у 2026 році коливатиметься в межах 6–8% і становитиме близько 7,1% на кінець року, з подальшим зниженням до 5,2% у 2027. На ціни тиснутимуть зростання вартості енергії, зарплат і палива, зокрема через геополітичні ризики на Близькому Сході.

У Dragon Capital звернули увагу на ризики, пов'язані з можливим затягуванням війни на Близькому Сході. У разі зростання цін на нафту до $100 за барель інфляція в Україні може додатково зрости на 2 в.п., що вплине на монетарну політику Нацбанку

В альтернативному сценарії (встановлення стійкого перемир'я у середині 2026 року), зростання ВВП у 2026 році може бути вищим – до 3,5%, та 5,0% - у 2027.

В травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

Економічна ситуація на початку 2026 року залишалася складною і за оцінками Мінекономіки, у січні й лютому ВВП України скоротився на 1,2%. Це дорівнює приблизно 66% реального зростання за весь 2025 рік, коли економіка додала 1,8%.

Відповідно до попередньої оцінки за 2025 рік, реальний ВВП України зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком, повідомляв Держстат.