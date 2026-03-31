18-й Європейський економічний конгрес: анонс

22-24 квітня 2026 року у Міжнародному конгрес-центрі та арені Spodek у Катовіце (Польща) пройде 18-й Європейський економічний конгрес.

Програму заходу сформовано так, щоб охопити як питання стратегічної важливості для Європи та її економіки, так і теми, що безпосередньо впливають на рішення компаній, інституцій і органів місцевого самоврядування. Вона ґрунтується на переконанні організаторів, що найцінніші висновки та рекомендації виникають на перетині різних точок зору.

"Програма конгресу демонструє масштаб і складність викликів. Вона привертає увагу до необхідності спільного осмислення рішень, вплив яких відчуватиметься тут і зараз, а також у довгостроковій перспективі", – каже Войцех Кушпік, голова правління PTWP, ініціатор та організатор Європейського економічного конгресу.

Під час заходу окремо обговорюватиметься питання війни в України. Зокрема підійматиметься питання її впливу на європейську та світову економіку, логістику та торгівлю, а також на економічну та енергетичну безпеку. Окремий пункт – шанси на завершення великої війни.

Участь в конгресі підтвердили представники бізнесу та політики – провідні підприємці, міністри, посли, науковці, а також експерти з різних сфер. Організатори очікують понад 13 000 учасників, зокрема більш як 1 300 спікерів.

