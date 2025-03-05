Продажі житла в столиці Канади обвалились на третину: причини

У лютому продажі житла в Торонто знизилися до найнижчого рівня за останній рік, оскільки покупці стикаються з проблемами доступності та економічною невизначеністю.

Про це пише Bloomberg.

За даними Регіональної ради з нерухомості Торонто (TRREB), кількість угод у місті скоротилася на 29% порівняно з січнем. Ціни також пішли вниз: середня вартість житла зменшилася на 1,5%, до 736 000 дол.

Покупці вагаються через високі ціни та нестабільність на ринку. У лютому продавці також проявили меншу активність – кількість нових оголошень скоротилася на 24% відносно січня.

Ситуацію ускладнює торгівельна напруга між США та Канадою. Через взаємні погрози запровадження тарифів економісти прогнозують, що ВВП Канади може втратити 2-4%.

На тлі цієї невизначеності деякі канадці бойкотують американські товари, а частина потенційних покупців відкладає рішення про придбання житла.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

Канада відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.