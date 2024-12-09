Продажі нових автомобілів у Китаї зростають найшвидше за майже рік: причини

У листопаді продажі автомобілів у Китаї зросли на 16,6% порівняно з 2023 роком, що є найшвидшим темпом з січня, оскільки субсидовані урядом програми утилізації автомобілів набирають обертів ближче до кінця року.

Про це пише Reuters.

Минулого місяця продажі склали 2,45 мільйона одиниць, свідчать дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA). За перші 11 місяців 2024 року продажі зросли на 4,4% в порівнянні з 2023 роком.

Продажі електромобілів, плагін-гібридів та автомобілів з подовженою лінійкою зросли на 50,5% в порівнянні з минулим роком і склали 51,8% від загального обсягу продажів - п'ятий місяць поспіль автомобілі на акумуляторах, включаючи плагін-гібриди, випереджають бензинові автомобілі на найбільшому автомобільному ринку в світі.

Нагадаємо:

Провідний китайський виробник електромобілів BYD збільшив частку ринку, оскільки китайський автомобільний ринок зафіксував найшвидше зростання у 2024 році, що дозволило BYD перевиконати свою глобальну річну мету продажів і обігнати Ford та Honda.

BYD Co. розпочала останній квартал року з рекордних місячних продажів, що зросли на 66% в сезон, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї.

Продажі автомобілів у Китаї різко зросли в листопаді, оскільки автовиробники збільшили знижки, а покупці поспішили скористатися державною субсидією на утилізацію автомобілів, поки вона не закінчилася.