BYD на шляху до досягнення мети продажів 2024 року і випедження Ford та Honda

Провідний китайський виробник електромобілів BYD збільшив частку ринку, оскільки китайський автомобільний ринок зафіксував найшвидше зростання у 2024 році, що дозволило BYD перевиконати свою глобальну річну мету продажів і обігнати Ford та Honda.

Про це пише Reuters.

Цього року компанія BYD переживає надзвичайне розширення, нарощуючи потужності та здійснюючи масове наймання працівників, щоб збільшити дохід, який перевершив дохід лідера електромобілів Tesla в третьому кварталі.

Завдяки високим продажам у Китаї, BYD знаходиться на шляху до досягнення своєї річної мети в 4 млн автомобілів, що дозволить їй випередити японську Honda та детройтський Ford до 2024 року.

Китайський гігант електромобілів поставив 3,76 млн автомобілів за перші 11 місяців цього року, включаючи 506 804 одиниці, продані в листопаді.

Завдяки високим продажам, очолюваним конкурентоспроможною лінійкою моделей з новітньою гібридною технологією plug-in, BYD випередила конкурентів, оскільки продажі автомобілів у Китаї в листопаді зросли найшвидшими темпами з січня минулого року завдяки державним субсидіям на придбання старих автомобілів.

За офіційними даними, станом на 18 листопада кількість субсидованих обмінів автомобілів перевищила 4 мільйони. Згідно з аналізом Reuters, проведеним на основі галузевих даних, продажі автомобілів з початку року могли б скоротитися порівняно зі зростанням на 4,4% за період з січня по листопад.

Станом на минулий місяць частка BYD на китайському автомобільному ринку, яка становить понад 90% від загального обсягу продажів, становила 17,1%, порівняно з 12,5% у 2023 році, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA).

Якщо така динаміка продажів збережеться, BYD може продати понад 6 мільйонів автомобілів протягом наступних 12 місяців, що поставить її в один ряд з провідними світовими групами автовиробників, такими як General Motors і Stellantis.

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Нагадаємо:

BYD Co. розпочала останній квартал року з рекордних місячних продажів, що зросли на 66% в сезон, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї.