Третій рік у мінусі: промислові прибутки Китаю скоротилися у 2024 році

Прибутки промислових компаній Китаю впали третій рік поспіль у 2024 році, що підкреслює нагальну необхідність для політиків посилити підтримку економіки, яка стикається з митними загрозами з боку адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Національного бюро статистики (НБС), промисловий прибуток в грудні виріс на 11% в порівнянні з тим же місяцем минулого року після падіння на 7,3% в листопаді.

За весь рік прибутки промислових компаній впали на 3,3%, продовживши падіння на 4,7% за період з січня по листопад. Це порівняно з падінням на 2,3% у 2023 році.

Згідно з офіційними даними, у 2024 році відпускні ціни на промислових підприємствах знижувалися другий рік поспіль, що призвело до скорочення прибутків корпорацій та доходів робітників.

Експорт набрав обертів у грудні, частково завдяки тому, що заводи поспішали вивезти запаси за кордон, готуючись до підвищених торгових ризиків за президентства Трампа.

Прибутки державних компаній у 2024 році впали на 4,6%, іноземних - на 1,7%, а приватних - на 0,5%.

Нагадаємо:

Юань виріс разом з активами, чутливими до економіки Китаю, на тлі ознак того, що президент Дональд Трамп відмовляється від погроз запровадити вищі тарифи на експорт з цієї країни.

Президент Дональд Трамп заявив, що віддав би перевагу уникненню введення мит на Китай. Це його черговий м’який сигнал щодо другої за величиною економіки світу, попри те, що він продовжує погрожувати масштабними діями.