Президент Мексики впевнена, що країна може уникнути мит, які збирається запровадити Трамп

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум переконана, що її країна може домовитися зі США, щоб уникнути 25% мита, якими погрожує новообраний президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Bloomberg.

У торгового партнера США №1 є план на випадок, якщо Трамп таки запровадить тарифи, але Шейнбаум, яка говорила з новообраним президентом по телефону каже, що переконана, що його не потрібно буде реалізовувати.

Натомість вона сказала, що Мексика і США можуть співпрацювати перед обличчям занепокоєння Трампа щодо міграції та наркоторгівлі.

Нагадаємо:

Дональд Трамп, який вступить на посаду президента США 20 січня 2025 року, пообіцяв ввести додаткові мита на весь імпорт із Канади, Мексики та Китаю одразу після початку свого терміну.

Європейські та американські автовиробники можуть втратити до 17% від їхнього сукупного річного основного прибутку, якщо США за Трампа запровадять імпортні мита на автомобілі з Європи, Мексики та Канади.

Виробники нафти в Канаді та Мексиці, ймовірно, будуть змушені знизити ціни і перенаправити постачання в Азію, якщо обраний президент США Дональд Трамп запровадить 25% імпортні мита на імпорт сирої нафти з цих двох країн.