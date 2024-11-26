Трамп пообіцяв нові мита Канаді, Мексиці й Китаю одразу після вступу на посаду

Дональд Трамп, який вступить на посаду президента США 20 січня 2025 року, пообіцяв ввести додаткові мита на весь імпорт із Канади, Мексики та Китаю одразу після початку свого терміну.

Про це він повідомляє у власній соціальній мережі Truth Social, пише AP.

Мита на товари з Канади й Мексики, за словами Трампа, будуть встановлені на рівні 25%. А щодо китайських товарів, Трамп пропонує запровадити додаткові 10% мита.

Зазначається, що такими заходами він планує чинити тиск на ці країни, щоб змусити їх боротися з нелегальною міграцією та наркотрафіком (особливо фентанілу).

Ці дії, імовірно, суперечитимуть чинній торгівельній угоді між США, Мексикою та Канадою, що була підписана самим Трампом і набула чинності у 2020 році. Угода передбачає переважно безмитну торгівлю між цими країнами.

Неясно, чи дійсно Трамп здійснить ці погрози, чи він використовує їх як тактику переговорів перед поверненням до Білого дому в новому році.

Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент, який у разі затвердження стане одним з кількох чиновників, відповідальних за запровадження тарифів проти інших країн, неодноразово заявляв, що тарифи є засобом ведення переговорів.

Представники Китаю, Мексики й Канади негайно висловилися проти введення мит.

Китай різко розкритикував заяви Трампа, назвавши їх "безвідповідальними". Віцепрезидент Хань Чжен заявив, що економічна глобалізація є необоротним історичним трендом, і Китай підтримує відкриту світову економічну систему.

Лідер керівної партії Мексики Рікардо Монтеаль сказав, що мита не вирішать основної проблеми на кордоні й попередив, що ескалація торгівельної війни зашкодить звичайним людям.

В уряді Канади наголосили, що країна купує у США більше, ніж Китай, Японія, Франція та Велика Британія разом.

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Нагадаємо:

У понеділок курс долара США ослаб, а казначейські облігації США зросли в ціні після того, як новообраний президент Дональд Трамп оголосив про призначення Скотта Бессента на посаду міністра фінансів.