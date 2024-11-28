Азія виграє від дешевшої канадської та мексиканської нафти, якщо Трамп запровадить мита

Виробники нафти в Канаді та Мексиці, ймовірно, будуть змушені знизити ціни і перенаправити постачання в Азію, якщо обраний президент США Дональд Трамп запровадить 25% імпортні мита на імпорт сирої нафти з цих двох країн.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нафта не буде звільнена від потенційного підвищення мит на імпорт з Канади та Мексики попри попередження нафтової галузі США про те, що така політика може зашкодити споживачам, промисловості та національній безпеці.

Канада і Мексика є двома найбільшими експортерами нафти до Сполучених Штатів, на які припадає 52% і 11% валового імпорту відповідно.

На США припадає 61% водних потоків з Канади і 56% з Мексики.

Експорт канадської нафти водним транспортом підскочив на 65% до близько 530 тис барелів на добу (б/д) у 2024 році, після того, як відкриття розширеного Транс-Маунтінського трубопроводу збільшило поставки до США та Азії.

Канада і Мексика експортують переважно важку високосірчисту нафту, яка переробляється на складних нафтопереробних заводах у США та більшості країн Азії.

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Нагадаємо:

Дональд Трамп, який вступить на посаду президента США 20 січня 2025 року, пообіцяв ввести додаткові мита на весь імпорт із Канади, Мексики та Китаю одразу після початку свого терміну.

Американським автомобілістам слід готуватися до зростання цін на бензин через плани нової адміністрації Трампа підвищити мита на імпорт продукції з Канади та Мексики.