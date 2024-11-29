Президент Мексики уверена, что страна может избежать пошлин, которые собирается ввести Трамп

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум убеждена, что ее страна может договориться с США во избежание 25% пошлины, которыми грозит новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg.

У торгового партнера США №1 есть план на случай, если Трамп таки введет тарифы, но говорившая с новоизбранным президентом Шейнбаум говорит по телефону, что убеждена, что его не нужно будет реализовывать.

В то же время она сказала, что Мексика и США могут сотрудничать перед лицом беспокойства Трампа по миграции и наркоторговле.

Напомним:

Дональд Трамп, вступивший в должность президента США 20 января 2025 года, пообещал ввести дополнительные пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая сразу после начала своего срока.

Европейские и американские автопроизводители могут потерять до 17% от их совокупного годового основного дохода, если США по Трампу введут импортные пошлины на автомобили из Европы, Мексики и Канады.

Производители нефти в Канаде и Мексике, вероятно, будут вынуждены снизить цены и перенаправить поставки в Азию, если избранный президент США Дональд Трамп введет 25% импортные пошлины на импорт сырой нефти из этих двух стран.