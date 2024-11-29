Автовиробники втратять до 17% річного прибутку, якщо Трамп впровадить мита

Європейські та американські автовиробники можуть втратити до 17% від їхнього сукупного річного основного прибутку, якщо США за Трампа запровадять імпортні мита на автомобілі з Європи, Мексики та Канади.

Про це йдеться у звіті S&P Global, який також попереджає про можливе зниження кредитних рейтингів компаній, пише Reuters.

Під найбільшим ризиком через підвищення тарифів перебувають преміальні автовиробники Volvo та Jaguar Land Rover, які переважно виробляють автомобілі в Європі, а також General Motors і Stellantis, які виготовляють значні обсяги автівок у Мексиці та Канаді, зазначається у звіті S&P.

За найгіршим сценарієм для автовиробників, США можуть запровадити 20% мито на імпорт легкових автомобілів із ЄС та Великої Британії, а також 25% мито на імпорт із Мексики та Канади.

У цьому випадку, згідно з аналізом S&P, компанії GM, Stellantis, Volvo і Jaguar Land Rover ризикують втратити понад 20% прогнозованого скоригованого EBITDA у 2025 році.

Ризик становить від 10% до 20% для Volkswagen і Toyota, і менше 10% для BMW, Ford, Mercedes-Benz та Hyundai.

Нагадаємо:

Дональд Трамп, який вступить на посаду президента США 20 січня 2025 року, пообіцяв ввести додаткові мита на весь імпорт із Канади, Мексики та Китаю одразу після початку свого терміну.

Американським автомобілістам слід готуватися до зростання цін на бензин через плани нової адміністрації Трампа підвищити мита на імпорт продукції з Канади та Мексики.

Мексика в разі введення проти її товарів мит у США буде готова вжити аналогічних заходів у відповідь.