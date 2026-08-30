Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

На російському НПЗ біля Петербурга спалахнула пожежа після атаку безпілотника

Володимир Тунік-Фриз — 30 серпня, 13:16
На російському НПЗ біля Петербурга спалахнула пожежа після атаку безпілотника
Атакований НПЗ під Пітером спалахнув
фото: Exilenova+

Удар українського безпілотника спричинив пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — це сталося лише через кілька тижнів після того, як об'єкт відновив роботу після кількамісячного ремонту, пов'язаного з попередніми ударами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Атака безпілотника в Кіріші, що розташоване в глибині російської території, відбулася на тлі попереджень Москви про підготовку "масових ударів" по українських об'єктах енергетики.

У неділю губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що один із збитих дронів впав поблизу нафтопереробного заводу в Кіріші, що спричинило пожежу.

Пізніше Генеральний штаб України повідомив, що завдав удару по нафтопереробному заводу, спричинивши пожежу, а також здійснив удари по складу та пусковій площадці ударних безпілотників у Міллерові в Ростовській області Росії та по аеродрому Єйськ у Краснодарському краї.

За його ж словами, пожежа в Кіріші була погашена.

Нафтопереробний завод потужністю 400 000 барелів на добу, розташований на південний схід від Санкт-Петербурга, знаходиться приблизно за 1 000 км на північ від Києва.

Він відновив роботу наприкінці липня після атак у березні та, знову, у травні. Завод у Кіріші виробляє переважно дизельне паливо, бензин та мазут, головним чином на експорт.

Нагадаємо:

Російський уряд до 30 вересня продовжив заборону безпосереднім виробникам експортувати дизельне та суднове паливо і газойлі на тлі рекордної серії ударів України по НПЗ.

нафта Росія війна

війна

На російському НПЗ біля Петербурга спалахнула пожежа після атаку безпілотника
Міноборони РФ заявило, що готується до масованих обстрілів української енергетики
На Миколаївщині росіяни атакували склад харчової промисловості, виникла пожежа – ОВА

Останні новини