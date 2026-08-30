На російському НПЗ біля Петербурга спалахнула пожежа після атаку безпілотника

Удар українського безпілотника спричинив пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — це сталося лише через кілька тижнів після того, як об'єкт відновив роботу після кількамісячного ремонту, пов'язаного з попередніми ударами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Атака безпілотника в Кіріші, що розташоване в глибині російської території, відбулася на тлі попереджень Москви про підготовку "масових ударів" по українських об'єктах енергетики.

У неділю губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що один із збитих дронів впав поблизу нафтопереробного заводу в Кіріші, що спричинило пожежу.

Пізніше Генеральний штаб України повідомив, що завдав удару по нафтопереробному заводу, спричинивши пожежу, а також здійснив удари по складу та пусковій площадці ударних безпілотників у Міллерові в Ростовській області Росії та по аеродрому Єйськ у Краснодарському краї.

За його ж словами, пожежа в Кіріші була погашена.

Нафтопереробний завод потужністю 400 000 барелів на добу, розташований на південний схід від Санкт-Петербурга, знаходиться приблизно за 1 000 км на північ від Києва.

Він відновив роботу наприкінці липня після атак у березні та, знову, у травні. Завод у Кіріші виробляє переважно дизельне паливо, бензин та мазут, головним чином на експорт.

Нагадаємо:

Російський уряд до 30 вересня продовжив заборону безпосереднім виробникам експортувати дизельне та суднове паливо і газойлі на тлі рекордної серії ударів України по НПЗ.