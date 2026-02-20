Російські чиновники закупили рекламу в Telegram на мільйони рублів, попри блокування

Щонайменше у восьми російських регіонах державні органи продовжили закуповувати поширення офіційної повістки в Telegram після посилення його блокування Роскомнаглядом (РКН) на початку минулого тижня.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на видання "Верстка"

Згідно з тендерами на російському порталі держзакупівель, загальна сума заявок становила майже 34 млн рублів.

Найбільший конкурс був оголошений 19 лютого в Ленінградській області — сума держзамовлення "Ленінградської обласної телекомпанії" досягла 18,7 млн рублів.

На ці гроші виконавець повинен "поширити унікальні одиниці контенту у формі аудіо/відео/фото" в соцмережах, включаючи Telegram, через який, як вважає РКН, зливають в мережу персональні дані росіян.

За день до цього в Новосибірській області було розміщено держзамовлення (на суму 5,3 млн рублів) на публікацію матеріалів, "спрямованих на реалізацію інформаційної політики" регіону, в одному з місцевих ЗМІ з дублюванням у каналі Telegram або Max.

У Югрі 11 лютого опублікували подібний тендер на майже 5 млн рублів. Аналогічні замовлення викладали держоргани Мордовії, Якутська, Кузбасу, Башкортостану і Петропавловська-Камчатського.

Видання зазначає, що поширення офіційного контенту в Telegram триває, попри посилення блокувань з боку РКН і офіційні звинувачення платформи в порушеннях російського законодавства, а також у відмові від боротьби з шахраями й терористами-вербувальниками.

З серпня 2025 року російський регулятор де-факто заблокував можливість аудіо- та відеодзвінків у месенджері, а з 10 лютого 2026 року почав суттєво уповільнювати його настільки, що багато хто з користувачів не мають можливості ним користуватися.

Нагадаємо:

У Роскомнагляді вважають, що Telegram нібито системно створює інфраструктуру для "пробиву" особистих даних росіян.