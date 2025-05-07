Более 60 тысяч пассажиров застряли в российских аэропортах из-за атак дронов

Из-за закрытия аэропортов после атак дронов 6-7 мая пострадали планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров. Проблемы затронули по меньшей мере 350 рейсов.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Эта задержка спровоцирует последующие задержки по принципу домино", - предупредили в АТОР, призвав граждан проверять информацию о своих рейсах.

В частности, только во Внуково отменили около 50 рейсов, еще 45 задержали более чем на час. 43 самолета перенаправили в другие аэропорты - Пулково, Минвод, Уфы, Перми, Саратова и др. В Шереметьево отменили около 100 рейсов и задержали не менее 50. Домодедово отменило 20 вылетов, более 70 рейсов задержали на прибытие.

Авиационные ограничения затронули не только Москву, но и регионы: Сочи, Казань, Киров, Нижнекамск, Калуга, Волгоград, Саратов, Самара, Иваново, Ярославль, Тамбов и другие. Также в более чем 30 городах Центральной России фиксировали перебои с интернетом.

Об объединении или отмене рейсов сообщили "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Nordwind, NordStar и Azur Air.

Напомним:

Несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая.

Ночью 7 мая дроны атаковали объекты оборонной промышленности в нескольких регионах России - там бушуют пожары.

Ранее российские власти заявили, что ПВО в ночь на 7 мая якобы сбила 7 беспилотников, которые летели на Москву. Также из-за угрозы дронов закрывали аэропорт "Шереметьево".