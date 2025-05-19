Польща конфіскувала 5 тонн шин для літаків Boeing, які везли до Росії попри санкції ЄС

Польська митниця вилучила 5 тонн шин для цивільних літаків Boeing, які мали перевозитися транзитом через Білорусь та Росію попри те, що такі товари підпадають під санкції Євросоюзу.

Про це пише Reuters.

Як повідомляє Національна податкова адміністрація Польщі, під час перевірки вантажівки в Корощині митники виявили що водій перевозив шини, які використовуються в цивільних літаках Boeing, замість заявлених автомобільних та автобусних шин.

"Відправником товару була компанія з Іспанії, а одержувачем – з Азербайджану. Було розпочато кримінальне фінансове провадження у зв'язку з митним шахрайством. Санкційні товари було затримано", – пише видання.

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Нагадаємо:

В березні 2022 року виробник літаків Boeing призупинив закупівлю титану в Росії через війну РФ проти України.

В березні цьогоріч стало відомо, що російські авіакомпанії скорочують кількість рейсів через дедалі більшу нестачу літаків.