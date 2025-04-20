Південна Корея і США проведуть митні переговори на цьому тижні

Південна Корея і США проведуть торговельні консультації на цьому тижні у Вашингтоні за пропозицією Сполучених Штатів.

Про це повідомило в неділю міністерство торгівлі Республіки Корея, передає Reuters.

Міністр фінансів Чхве Сан Мок і міністр торгівлі Ан Дук Гун зустрінуться з торговим представником Джеймісоном Гріром і міністром фінансів Скоттом Бессентом на полях весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду і Світового банку, йдеться в заяві міністерства.

Південна Корея сподівається на зниження 25% "взаємного" мита, який президент США Дональд Трамп оголосив для країни, і який він з тих пір призупинив разом з високими тарифами, запровадженими проти низки країн.

Ан Дук Гун поїде в середу, йдеться в заяві. У ньому не уточнюється порядок денний або інші деталі.

Нагадаємо:

Головний фінансовий регулятор Тайваню заявив у суботу, що продовжить тимчасові обмеження на короткі продажі акцій, щоб допомогти забезпечити стабільність фондового ринку.