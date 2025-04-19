У Тайвані продовжили обмеження фондового ринку на тлі мит Трампа

Головний фінансовий регулятор Тайваню заявив у суботу, що продовжить тимчасові обмеження на короткі продажі акцій, щоб допомогти забезпечити стабільність фондового ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Обмеження були вперше введені 6 квітня після того, як Сполучені Штати запровадили значні імпортні мита. Спочатку запроваджені на один тиждень, вони були продовжені ще на тиждень.

У своїй заяві Комісія з фінансового нагляду Тайваню повідомила, що обмеження триватимуть і надалі, не уточнивши, коли вони можуть закінчитися.

Це повʼязали із тим, що митна політика США і результати переговорів з іншими країнами все ще залишаються невизначеними, і на світових фондових ринках продовжуватимуться коливання.

Якщо на ринку відбудуться значні зміни, регулятор заявив, що «відповідним чином скоригує відповідні заходи для підтримки стабільності ринку та інтересів інвесторів». Як саме, регулятор не уточнив.