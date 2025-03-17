PepsiCo купує бренд корисної газованої води Poppi майже за 2 мільярди доларів

PepsiCo оголосила про купівлю бренду пребіотичної газованої води Poppi за 1,95 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це дозволить компанії посилити позиції на ринку здорових напоїв на тлі падіння попиту на традиційні газовані напої та снеки.

Популярність пребіотичних газованих вод у США стрімко зростає завдяки зростанню інтересу до продуктів, корисних для здоров'я кишківника. За даними BNP Paribas, роздрібні продажі Poppi за 12 тижнів до 22 лютого зросли на 122% у порівнянні з 2024 роком.

Poppi створює газовану воду на основі пребіотиків, фруктового соку та яблучного оцту. Напої містять не більше п'яти грамів цукру на порцію.

Акції PepsiCo після оголошення угоди зросли на 1,5% на початку торгів.

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Найбільші американські виробники упакованих харчових продуктів звернулися до Дональда Трампа з проханням про скасування мит на імпорт какао, кави, спецій і тропічних фруктів.